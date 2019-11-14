Son Dakika Haberleri: PFDK'den Junior Fernandes'e 3, Isla ve Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza
Son Dakika Spor PFDK'den Junior Fernandes'e 3, Isla ve Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'den Junior Fernandes'e 3, Isla ve Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'e 3, Fenerbahçeli Mauricio Isla ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a da 2'şer maç men cezası verdi.

PFDK'den Junior Fernandes'e 3, Isla ve Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'e 3, Fenerbahçeli Mauricio Isla ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a da 2'şer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında takımlarının oynadığı karşılaşmalarda kırmızı kart gören futbolculardan Junior Fernandes'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3, Isla ile Abdulkadir Parmak'a da rakip takım sporcularına yönelik ciddi faulleri sebebiyle 2'şer maç men cezası verildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a 4 maç ve 26 bin lira, Trabzonspor idarecisi Sertaç Güven'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira ceza uygulayan PFDK'nin, Fenerbahçe'ye 50 bin, Galatasaray ve Trabzonspor'a da 48'er bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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