Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı

29.04.2022 02:01
Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı

Mısır havayolu şirketi EgypAir'a ait Paris-Kahire seferini düzenleyen uçağın 2016'da düşmesine pilotun kokpitte sigara yakmasının neden olduğu iddiaları, ülkede tartışmalara yol açtı.

Mısır havayolu şirketi EgypAir'a ait Paris- Kahire seferini düzenleyen uçağın 2016'da düşmesine pilotun kokpitte sigara yakmasının neden olduğu iddiaları, ülkede tartışmalara yol açtı.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" haber sitesine konuşan, kazada ölen pilota yakın bir kaynak, pilotun kesinlikle sigara kullanmadığını, dış basında yer alan iddiaların yanlış, mantıksız olduğunu ve soruşturma sonuçlarıyla çeliştiğini belirtti.

Batı medyasında yer alan iddiaları "spekülasyon" olarak nitelendiren kaynak, bu iddiaların, Mısır Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde yapılan açıklamayla uyuşmadığını kaydetti.

Uçak kazası hakkında resmi rapor yayımlama hakkına sahip tek makamın Mısır Başsavcılığı olduğunu belirten kaynak, "Uçak kazasının soruşturma dosyası henüz kapanmış değil. Başsavcılık tarafından soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca uçak kazası dosyasının, 2019'da Fransa tarafından yapılan soruşturmanın neticesinde kamuoyuyla paylaşılan raporun ardından, havayolu şirketince tamamen Mısır Başsavcılığına teslim edildiği bildirildi.

Söz konusu iddialar hakkında henüz yetkili makamlardan resmi açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Son günlerde Batı merkezli bazı sitelerde yer alan haberlerde, 2016'da Paris-Kahire seferini düzenleyen EgyptAir'a ait MS804 sefer sayılığı uçağın düşmesine, pilotun kokpitte sigara yakmasının neden olduğu iddia edilmişti. Haberlerde, pilotun kokpitte yaktığı sigaranın, acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı öne sürülmüştü.

Uçağın Yunanistan'ın Girit Adası'na düşmesi sonucu, 15'i Fransa uyruklu toplam 66 kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti Mısırlılar, El-Ezher Camisi'nde Kadir Gecesi'ni idrak etti Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

Kahire, Sigara, Mısır, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Konferans Ligi yarı finalinde gecenin sonuçları!
00:49 Şanlıurfa'da 200 kişilik grubun tekbir getirdiği video sonrası Valilik'ten açıklama geldi
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Prens Selman ile görüştü
00:30 Leipzig, sahasında Rangers'ı 1-0 mağlup etti!
00:01 Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!
23:59 Ronaldo, Chelsea maçında rekor kırdı!
23:53 Kırşehir'de yol kenarında bulunan ölü köpekler yürek burktu
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 02:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement