Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur - Son Dakika

Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur

07.05.2021 11:06

Sosyal medya hesabından yaptığı yemekleri paylaşan Pınar Altuğ, son olarak hazırladığı masayı takipçileriyle paylaştı. Ancak bir takipçisi o paylaşımı sert şekilde eleştirerek, "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" dedi. Bunun üzerine ünlü oyuncudan cevap gecikmedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Özel hayatının yanı sıra yaptığı yemeklerin tariflerini de takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ son olarak Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu.

"O YEMEĞİ BULAMAYANLAR SİZE DUA EDER SANMAYIN"

"Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter" notuyla paylaşım yapan Altuğ'a tepki gösteren bir takipçisi "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diye yorum yaptı.

Gelen yoruma tepkisiz kalamayan Pınar Altuğ, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur" diyerek cevap verdi.

Pınar Altuğ, yemek masasını paylaştığı için kendisini eleştiren takipçisiyle kapıştı
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur

Pınar Altuğ, Instagram, dua, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (19)
  • vatandaş: Fesatlıktan iki yakanız bir araya gelmiyor,hep kıskançlık peşindesiniz,milletin yaşantısını kıskanıp düşman olmuşsunuz,onun için ALLAH(cc)vermiyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Aylin: Iiiiiiiiiyy sonradan görme ucube senin hazırladığın kurduğun sofrayi kim ne yapsın Maksat gündem olmak Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • .....!: Bu kadını hiç sevmem ama şöyle bir gerçek var sosyal medya kullanıyorsan böle şeyler sürekli önünüze düşer.takip etmeyin böyle tipleri yada sayfasına merak edip girip bakmayın. Başka işiniz yokmu? Ayrıca restorana gidip can kenarında oturduğunuz da da aynı şey ozaman:) Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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