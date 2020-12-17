Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak

17.12.2020 12:35
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak, System.String[]

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde bu ay keşif yapılacak.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili bağ evinde bu ay keşif yapılacak.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, mahkemece belirlenen tarihte, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunacağı keşif için cezaevinden Menteşe ilçesindeki bağ evine getirilecek. Olay mahallinde taraf avukatları da hazır bulunacak.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, kendilerinin davanın bütün aşamalarında cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeye dair başkaca faillerin de olduğunu ifade ettiklerini hatırlattı.

Bir süre sonra sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de tutuklandığını anımsatan Epözdemir, sanık ve kardeşinin yargılandığını ancak buna rağmen cinayete iştirak eden müşterek fail, yardım eden ya da suç delillerini gizleyen, yok eden ve değiştiren başkaca faillerin de olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Epözdemir, Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemesinin hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Soruşturma aşamasında mahkemede bizim çapraz sorguda sorduğumuz sorular üzerine verdiği cevaplar tamamen birbiriyle çelişki arz ediyor. Bizim HTS, MOBESE kayıtları, biyolojik incelemelerle birlikte keşif talebimiz vardı. Nihayetinde mahkeme talebimizi kabul etti. Keşif esnasında sanığın anlatımları, bizim soracağımız sorulara ilişkin vereceği cevaplar, olay örgüsü, mantık, fizik kurallarıyla birlikte değerlendirildiğinde önemli çelişkiler ortaya çıkacaktır. Bu yönüyle keşfin de maddi gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin tecellisine önemli ölçüde katkı sunacağını düşünüyoruz."

Keşifle ilgili dosyada talepleri olduğunu vurgulayan Epözdemir, mahkeme tarafından bu taleplerinin karşılandığını ifade etti.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.

Pınar Gültekin, Üniversite, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak - Son Dakika


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