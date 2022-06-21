Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

YAKTIKTAN SONRA ÜZERİNE BETON DÖKTÜ

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı

"PİŞMANIM" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Dün 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki on üçüncü duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, Gültekin'in babası Sıddık ile annesi Şefika Gültekin ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya diğer sanıklar Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda K, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortakları Şükrü Gökhan O. ise katılmadı. Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının son savunmaları dinlendi. Sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi.

Karşı tarafın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunan Avcı, maktulün kendisini ailesiyle tehdit ederek yüklü miktarda para aldığını bunun da dekontlarının mevcut olduğunu öne sürdü. Daha önce hiçbir suça karışmadığını, sabıka kaydının olmadığını söyleyen Avcı, cinayet öncesinde hazırlık yapmadığını savunarak adaletin doğru tecelli etmesini istedi. Sanık Mertcan Avcı da maktulü tanımadığını ve ağabeyiyle olan münasebetini bilmediğini dile getirdi. Aleyhine hiçbir delil olmadığını söyleyen Avcı, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Pınar Gültekin

"BÜTÜN BUNLARI TEK BAŞINA YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise iddia makamının mütalaasına katıldıklarını, sanık Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve eziyet çektirerek katlettiğini öne sürdü.

Sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia eden Epözdemir, şöyle devam etti: "Profesyonel bir kadın katili gibi öncesini tasarlamış ve diri diri maktuleyi katletmiş sonrasında 4 gün boyunca ailesiyle plaja gitmiş. Tamamen organize ve tasarlanan bir cinayet var. Sanık duruşmalarda haksız tahrik yalanı altına sığınmıştır. Biz her duruşmada bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyledik. Bu hayatın olağan akışına da aykırıdır. 168 kilo ağırlığındaki varili sanığın tek başına kaldırması mümkün değil. Bütün suç delilleri varilde yakılmış diğer aile üyeleri tarafından da ev temizlenmiş. Sanık maktule yaşarken diri diri canavarca hisle eziyet çektirerek yakıyor sonra varile beton döküyor ve son derece sakin bir şekilde varili de bir nehre atıyor ve cesedi saklamak için maksimum çaba sarf ediyor."

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İLE 23 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdi. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE KARARA İSYAN ETTİLER: BUGÜN ADALET ÖLDÜ

Karar sonrası adliye önünde isyan eden Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, katilin yaklaşık 14 yıl kadar hapiste kalacağını belirterek, "Bugün burada adalet öldü. Yargı katliamı yapıldı" dedi. Pınar'ın acılı anne ve babası ise "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik..." dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Katile verilen 23 yıllık hapis cezası kararı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili yüz binlerce tweet atıldı. Pınar Gültekin'in ismi kısa sürede Twitter'da TT oldu. Öte yandan birçok siyasetçi ve ünlü isim de karara tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: