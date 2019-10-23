Pınar'ın 'Karanlık Gece'si
50 dakika önce
Ünlü oyuncu, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi "Karanlık Gece"de rol alacak.
Ünlü oyuncu, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi "Karanlık Gece"de rol alacak. Deniz, filmde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel ile birlikte kamera karşısına geçecek. Çekimleri İstanbul dışında gerçekleşecek olan "Karanlık Gece"nin 2020 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Deniz, önümüzdeki sene ayrıca Netflix Türkiye'nin üçüncü projesi "Aşk 101" ile diziseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:34
Acun Ilıcalı, Türkiye'de YouTuber'larla Exatlon yarışmasının çekileceğini duyurdu Oyuncu Songül Öden saçlarını kısacık kestirdi Şarkıcı Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü