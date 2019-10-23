Son Dakika Haberleri: Pınar'ın 'Karanlık Gece'si
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Pınar'ın 'Karanlık Gece'si

50 dakika önce

Ünlü oyuncu, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi "Karanlık Gece"de rol alacak.

Pınar'ın 'Karanlık Gece'si, System.String[]

Ünlü oyuncu, ödüllü yönetmen Özcan Alper'in son filmi "Karanlık Gece"de rol alacak. Deniz, filmde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel ile birlikte kamera karşısına geçecek. Çekimleri İstanbul dışında gerçekleşecek olan "Karanlık Gece"nin 2020 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Deniz, önümüzdeki sene ayrıca Netflix Türkiye'nin üçüncü projesi "Aşk 101" ile diziseverlerle buluşacak.

Taner Birsel, Özcan Alper, Berkay Ateş, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:34 
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