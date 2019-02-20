Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka Arayışta

Pınar Karşıyaka Arayışta

1 saat önce

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen arada Özhan Çıvgın'ın yerine yeni antrenör arayışını sürdüren Pınar Karşıyaka, halen Monaco'da görev yapan Saso Filipovski ve Dragan Sakota'ınn üzerinde duruyor.

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TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen arada Özhan Çıvgın'ın yerine yeni antrenör arayışını sürdüren Pınar Karşıyaka, halen Monaco'da görev yapan Saso Filipovski ve Dragan Sakota'ınn üzerinde duruyor. Geçen sezon Banvit'in antrenörlüğünü yapan Sloven çalıştırıcı Filipovski'nin Monaco'daki durumunu bekleyen Kaf-Kaf, Sakota için de nabız yokluyor. Ülkemizde 2010-11 sezonunda Trabzonspor, 2011-12'de ise Antalya Büyükşehir Belediyespor'un dümeninde yer alan Sırp teknik adam Sakota, son olarak Yunanistan'da AEK'yı çalıştırdı. Sakota, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan bir dönemin ünlü Yugoslavya Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük yaptı. Karşıyaka, daha önce eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Oktay Mahmuti ve Jure Zdovc'la görüşmüştü.

ALTYAPIDAN IĞDIR'A KÖPRÜ

PINAR Karşıyaka'da altyapı yöneticilerinin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki spor okulu ve altyapı takımlarından topladığı kıyafet ve spor malzemeleri, Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır Tuzluca Şehit Üstegmen Hakan Özkaner İlkögretim Okulu'na ulaştı. Hediyelerini alan Iğdırlı öğrenciler büyük sevinç yaşayıp Kaf-Kaf tezahüratı yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:33 Kaynak: DHA

Spor
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