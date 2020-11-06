Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada

06.11.2020 13:47
Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 oyuncu, 1 teknik ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı Pınar Karşıyaka'da izolasyon altına alınan bu isimlerin tedavilerine başlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 oyuncu, 1 teknik ekip çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı Pınar Karşıyaka'da izolasyon altına alınan bu isimlerin tedavilerine başlandı. Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil-kırmızılılarda başka oyuncuların da hastalık semptomu göstermesiyle yapılan testlerde, yeni vakalara rastlanırken, ligde yarın oynanması gereken Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım'daki Fortitudo Bologna maçları ertelendi. Pınar Karşıyaka'nın yine Süper Lig'de 15 Kasım'da Büyükçekmece'yle oynayacağı deplasman maçının da ertelenebileceği öğrenildi. Kaf-Kaf'ta daha önce Kennedy de koronavirüse yakalanıp karantinada kalmıştı.


Spor Toto Süper Lig, Pınar Karşıyaka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da 7 isim karantinada - Son Dakika Spor


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