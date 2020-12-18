Pınar Karşıyaka'da hedef ilk yarının son 3 maçını kayıpsız geçmek - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da hedef ilk yarının son 3 maçını kayıpsız geçmek

18.12.2020 10:29
Pınar Karşıyaka'da hedef ilk yarının son 3 maçını kayıpsız geçmek, System.String[]

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, ligin ilk yarısında kalan 3 maçlarından en güçlü şekilde çıkıp, ilk yarıyı hedefledikleri gibi ilk 4 içinde tamamlamak istediklerini bildirdi.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, ligin ilk yarısında kalan 3 maçlarından en güçlü şekilde çıkıp, ilk yarıyı hedefledikleri gibi ilk 4 içinde tamamlamak istediklerini bildirdi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve kısıtlı rotasyon nedeniyle zor bir periyot geçirdiklerini kaydetti. Buna rağmen ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 galibiyet aldıklarını ancak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Brose Bamberg'e mağlup olduklarını kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Kovid-19 vakalarının tüm takımlara olumsuz etkisi fazla. Bizim açımızdan gerek maç ertelemelerinin olduğu süreç, gerekse devamında, maç ritminden ve antrenman temposundan uzak kalmış olmak halen etkilerini devam ettirmekte. Sezonun başından bu yana tam kadro oynayabildiğimiz maç maalesef yok. Kadroda sürekli eksiklerle devam ediyoruz."

Çınar, bu sürece rağmen ligde ilk 4 içinde yer almalarının büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bu bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Son aldığımız galibiyetlerde 2 önemli oyuncumuzdan eksiktik ve son dönem bir yenisi daha eklendi." dedi.

Büyükçekmece Basketbol deplasmanının ardından yarın Galatasaray'a konuk olacaklarını kaydeden Çınar, "Ligin ilk yarısında kalan 3 maçımızın 2'sini deplasmanda oynayacağız. Bunlardan da en güçlü şekilde çıkıp ilk yarıyı hedeflediğimiz gibi ilk 4 içerisinde bitirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çınar, taraftarlarından yoksun çıktıkları Fenerbahçe Beko karşısında 18 sayı geriye düşmelerine rağmen kazanmalarının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbançe gibi bu ligin en büyük bütçelerinden birine sahip, zirve hedefiyle kurulmuş bir takıma karşı alınmış galibiyet çok değerli. Özellikle önemli bir farkı kapatıp maçın son bölümünde, kısıtlı rotasyonumuza rağmen rakibi hem yorarak hem hataya zorlayarak kazanabilmiş olmak takım kimyası ve vazgeçmeyen bir ekip olduğumuza ilişkin güzel mesajlar içermektedir."

Fenerbahçe Beko karşılaşmasından sonra sarı-lacivertli ekipten bazı tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine Çınar, şöyle konuştu:

"Ne bizim kazandığımız ne de Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği ilk maç. Evet son bölümü rakip takım bakımından belki dikkat çekici geçmiş olabilir ancak yapılan açıklamalar veya sergilenen tavırlar kişilerin kendilerini bağlar. Yorum yapmayı çok gerekli bulmuyorum, müsabaka içerisinde öncesi, sonrası, saha içi saha dışı eminim ki ilgili merciler tarafından gerektiği şekilde değerlendirilecektir. Biz de gerekli oranda takip ediyor olacağız."

Spor Toto Basketbol Süper Lig, Pınar Karşıyaka, Çınar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da hedef ilk yarının son 3 maçını kayıpsız geçmek - Son Dakika Spor


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