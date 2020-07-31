Pınar Karşıyaka'da Sarıca yine iddialı

BASKETBOLDA yeni sezon öncesi geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta büyük çıkış yakaladığı kadrosunu büyük oranda koruyup 3 takviyeyle güçlendiren Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, ilk hedeflerini ilk 4 olarak belirlediklerini söyledi. Takımdan ayrılan Jordan Morgan, Tony Crocker ve Brandon Triche'in yerine Raymar Morgan, Sek Henry ile Mahir Agva'yı alıp diğer oyuncularını kadroda tutan Kaf-Kaf'ta Sarıca, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde yine favori olduğunu, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin yaptıkları transferlerle üst grupta yer aldıklarını belirterek, "Yine her maçı, yukarıdaki her sırayı zorlayacağız. Sezon başlarken ligdeki ilk hedefimiz ilk 4 arasına kalmak olacak" dedi.

Kadroyu korumuş olmanın kendilerine avantaj sağladığını dile getiren Sarıca, "Geçen sezona 11-12 yeni oyuncuyla başlamıştık. Bu defa kadromuzu çok büyük ölçüde koruduk, bu nedenle en büyük avantajımız istikrar olacak. Raymar Morgan ve Sek Henry'yi sistemimize kısa sürede adapte etmeye çalışacağız. Raymar Morgan, takımdan ayrılan Jordan Morgan'a göre daha kısa ancak ribaund sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. İki oyuncu arasında Jordan lehine 2.5-3 ribaund farkı var ama biz takım olarak ribaund kovalayan bir takımız. Nitekim geçen sezon da uzun takım olmamamıza rağmen ligde ribaund sıralamasında ikinci sırayı almıştık. Yine aynısını yapmaya çalışacağız. Bu sezon Raymar'ı şutu olduğu için Jordan'dan farklı kullanacağız" diye konuştu."Geçen sezonun tamamlanamaması bizim açımızdan büyük şansızlık oldu" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "FIBA Europe Cup'ta şampiyon olmak için iki galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligde de şampiyonluğu kovalayabilirdik. Bu sezon alt taraftaki takımların, Play-Off bandına yakın olacaklarını düşünüyorum. Play-Off'a kalacaklar son hafta belli olabilir. Ekonomik sorunlar nedeniyle sezon içinde fazla hamle görmeyebiliriz. Maçların seyircili oynanması çok önemli ve değerli. Karşıyaka ciddi bir hasılat gelirine sahip, ayrıca taraftarımızın takıma verdiği destek tartışılmaz" dedi. Sarıca, kadrodaki altyapı patentli isin Görkem Doğan'ı önünü tıkamamak için kiralık vereceklerini, Adem Bona'nın omuzundaki sakatlık nedeniyle sezona geç başlayacağını söyledi.