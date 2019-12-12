Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başladı - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başladı

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu ilk maçında Hollanda'danın ZZ Leiden ekibini 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, maçta turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başladı, System.String[]

FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu ilk maçında Hollanda'danın ZZ Leiden ekibini 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, maçta turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti.

Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da Hollanda ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Hollanda, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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