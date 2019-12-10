Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda finali istiyor

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ile Türkiye'yi temsil eden iki ekipten biri olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, organizasyonda finale kadar gitmek istediklerini söyledi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk turda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı ikinci turda L Grubu'ndaki mücadelesine yarın başlayacak.

Grupta diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonun internet sitesinde 4 kez yayımlanan güç sıralamasında üç kez birinci, bir defa üçüncü sırada yer aldı.

FIBA EuroChallenge Kupası'nda 2012-2013 sezonunda yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa'da yoluna devam ediyor.

"En kuvvetli takımlardan birisiyiz"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadıkları 19 maçın 16'sını kazandıklarını söyledi.

Yeni bir takım olmalarına rağmen beraber oynama kimyasını oluşturduklarını ve her maçı ayrı ayrı düşündüklerini kaydeden Sarıca, "Bunun devamını sürdüreceğiz. Lig için konuşmak çok erken ama yukarılara aday yarışmacı bir takım olduğumuzu kanıtladık." dedi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci turda ilk 2 sırada yer almak istediklerini belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Çeyrek finale kalmak istiyoruz. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Sezon başında da bunu yapabileceğimizi düşünüyorduk. Değişik yerlere seyahat ediyoruz. Biraz daha değişik basketbol oynanabiliyor. Bunlara ayak uydurmamız lazım. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans etkileyici, bu kupanın en kuvvetli takımlarından birisiyiz diye düşünüyorum."