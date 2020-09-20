Pınar Karşıyaka hazır kıta

EV sahipliği yaptığı Pınar Cup 2020'de Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi yenerek şampiyonluğa ulaşan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona gün saymaya başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezon öncesi 6 hazırlık maçında 4 galibiyet aldı. Kaf-Kaf'ın sakatlığı bulunan Kennedy'den yoksun çıktığı Pınar Cup'ta Büyükçekmece'yi 81-62 yenerek turnuvayı şampiyonlukla kapattığı maç sonrası yeşil-kırmızılı takım adına kaptan Semih Erden'e ödülü veren Pınar Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, oyuncuları tebrik etti.

Pınar olarak 22 yıldır Karşıyaka'ya desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Mehmet Aykırı, "Pınar Karşıyaka'nın sezona Pınar Cup şampiyonluğu ile başlaması bizi gururlandırdı. 2020-2021 sezonunda da Pınar Karşıyaka'nın daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tam" diye konuştu. Geleneksel turnuvada geçen temmuz ayında hayatını kaybeden Karşıyaka'nın eski altyapı oyuncusu ve altyapı antrenörü Aytaç Kuru da unutulmadı. Kuru adına maçın ardından verilen maçın oyuncusu ödülü yeşil-kırmızılılardan Onuralp Bitim'in oldu.