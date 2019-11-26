Pınar Karşıyaka son sınavda

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2'nci tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 25, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Bu sezon hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da lider olarak yoluna devam eden Kaf-Kaf, Europe Cup'ın 2. turunda L Grubu'nda yer alacak. Yeşil-kırmızılıların grubun A ve G Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımlar ile D Grubu'nun lideri yer alacak. Grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak. Phoenix maçının ardından ligde Fenerbahçe Beko'yu liderliği koruma maçıda ağırlayacak Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Kennedy'nin riske edilmesi beklenmiyor.

- İzmir