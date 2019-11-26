Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka son sınavda
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka son sınavda - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka son sınavda

6 saat önce

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2'nci tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka son sınavda, System.String[]

FIBA Europe Cup E Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle grup lideri olarak 2'nci tura yükselmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde Phoenix Brüksel'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 25, öğrenci 15 TL olarak belirlendi. Bu sezon hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da lider olarak yoluna devam eden Kaf-Kaf, Europe Cup'ın 2. turunda L Grubu'nda yer alacak. Yeşil-kırmızılıların grubun A ve G Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımlar ile D Grubu'nun lideri yer alacak. Grupta ilk iki sırayı elde edecek takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak. Phoenix maçının ardından ligde Fenerbahçe Beko'yu liderliği koruma maçıda ağırlayacak Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Kennedy'nin riske edilmesi beklenmiyor.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka son sınavda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]