Pınar Karşıyaka yine teste girecek

Takımdan 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için ING Basketbol Süper Ligi'nde oynaması gereken Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçları ertelenen Pınar Karşıyaka, yarın yeniden testten geçecek.

Kadrodaki kalan oyuncularla geçen haftadan bu yana ilk kez toplanan yeşil-kırmızılı ekipte daha önce 30 Ekim'deki PCR testi pozitif çıkan Raymar Morgan'ın hafta sonu yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı. Morgan'ın karantina süreci devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükçekmece maçının da ertelenip ertelenmeyeceği belirsizliğini koruyor.