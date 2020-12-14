Pınar Karşıyakalı M'Baye'den rekor
14.12.2020 14:23
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelip yenerek zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, ligdeki kariyer rekorunu da kırdı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelip yenerek zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, ligdeki kariyer rekorunu da kırdı. Yeşil-kırmızılı ekibin özellikle son 3 dakikada 11 sayılık farkı kapattığı maçta takımına müthiş bir katkı veren Fransız uzun forvet, 27 sayıyla ligde 2 sezondur bir maçtaki en yüksek sayısına ulaştı. İç sahada geçen hafta da yine Karşıyaka'nın geriden gelip kazandığı Bahçeşehir Koleji mücadelesinde son saniye üçlüğüyle galibiyeti getiren isim olan M'Baye, daha önce geçen sezon 1 Mart'taki Türk Telekom karşılaşmasında 21 sayı üretmişti. Pınar Karşıyaka, ligde çarşamba günü erteleme sınavında Büyükçekmece'ye konuk olacak.
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