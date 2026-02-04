Pınar Kaynak Davasında Cezalar Açıklandı

Trabzon'da, 9 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık ise beraat etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ağustos 2017'de, eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak hakkında, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Mart 2022'de verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, temyiz başvurusu üzerine Yargıtayca bozuldu.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanıklardan Mustafa Gülyüz hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanık Necati Parmak'ın ise beratine hükmetti.