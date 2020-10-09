Piraziz'de KÖYDES çalışmaları - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesi Kaymakamı Furkan Başar, köylerde içme suyu ve yol sorunlarının çözüme kavuşturulması için birçok projeye imza atıldığını söyledi.

Kaymakam Başar, 2020 yılı içerisinde KÖYDES projeleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

KÖYDES projeleri ile köylerdeki içme suyu ve yol sorunlarının mahalli imkan ve kabiliyetlerin verimli şekilde kullanılarak kısa sürede ve düşük maliyetle çözülmesinin hedeflendiğini belirten Başar, bu doğrultuda altyapının önemli unsurları olan su ve yol ağının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Bugüne kadar içme suyu ve yol sorunlarının çözüme kavuşturulması için Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi önderliğinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından birçok projeye imza atıldığını vurgulayan Başar, ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanımı için titizlikle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Başar, bu yıl içerisinde KÖYDES kapsamında 5 bin 280 metre, devlet ve vatandaş iş birliği ile 2 bin 399 metre olmak üzere toplam 7 bin 679 metre beton yol yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 90 kilometre stabilize yolun bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini dile getiren Başar, 399 metreküplük 4 taş duvar işi, muhtelif köylere 10 araba sıcak asfalt yama ve 10 içme suyu deposunun yapımının da tamamlandığını kaydetti.

Başar, köylerde toplam 187 çöp konteyneri bulunduğunu, çöplerin haftada iki gün ekiplerce toplandığını anımsatarak, "Devletimizin ilçedeki temsilcisi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.