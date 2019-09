Pirelli'den yeni F1 lastikleri

CARMEDYA.COM - Pirelli'nin F1 ve F2 için geliştirdiği 18 inçlik yeni lastikleri, Monza'da düzenlenen özel bir 2020 Formula 2 demo turunda pilot Jean Alesi'nin kullandığı araçta piste çıktı.







Gelecek yıldan itibaren Formula 2'de kullanılacak bu lastikler, 2021'den itibaren de Formula 1'de yer alacak. Paul Ricard pistinde ilk kez test edilen 18" Formula 1 lastikleri, Jean Alesi Monza'daki F2 turunu tamamladıktan sonra sergilendi.







Tanıtıma Formula One Genel Müdürü Ross Brawn, FIA Tek Koltuklu Yarışlar Komisyonu Başkanı Stefano Domenicali, FIA Formula 2 Şampiyonası CEO'su Bruno Michel ve Pirelli'nin F1 ve Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola katıldı.



Pirelli F1 ve Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola şunları söyledi: "Her zaman bu pistle anılacak olan efsanevi pilotun Monza'da göz alıcı bir performansla sergilediği yeni 18 inç lastikler, çok uzak olmayan geleceğe muhteşem bir bakış açısı sundu. Kendi evimizdeki pistte gerçekleşen bu performansın da gösterdiği gibi Formula 2 ile Formula 1 arasındaki bağlar bugün her zamankinden daha yakın. Şimdi de bazı 18 inç Formula 1 prototiplerinin gelecek hafta Fransa'da ilk kez pist testlerini yapmayı dört gözle bekliyoruz."



Yeni 18 inç F1 lastikleri, İtalya Grand Prix hafta sonu boyunca Monza'daki Pirelli Hot Laps garajında sergilendi.



