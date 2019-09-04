Son Dakika Haberleri: Pişmiş Toprak Sempozyumda yerel üreticilere yoğun ilgi
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Pişmiş Toprak Sempozyumda yerel üreticilere yoğun ilgi

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu gerçekleştirilen birçok etkinlik ile devam ederken, alanda stant açan yerel üreticiler ise yoğun ilgi görüyor.

Pişmiş Toprak Sempozyumda yerel üreticilere yoğun ilgi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu gerçekleştirilen birçok etkinlik ile devam ederken, alanda stant açan yerel üreticiler ise yoğun ilgi görüyor.


Eti eski fabrika alanında Eskişehirliler gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem sanat ile vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca Eskişehirliler, sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile sanatın nabzını tutuyor.


Yerel üreticiler de Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan stantlar ile ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı yakalayarak, cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik eşyalar ve süs ürünleri ile vatandaşlara farklı seçenekler sunuyor. Gün içerisinde sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, yerel üreticiler ürettikleri ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, Eskişehirlilerin sempozyuma gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını ifade ediyor.


Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında birçok sergi de Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Bilgehan Uzuner Baskı Resim Sergisi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğrenci Sergisi Eti Eski Fabrika alanında, Semih Kaplan Sergisi ise Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de sanatsever için ziyarete açıldı. 4 sergi de sempozyum süresince gezilebilecekken, Eskişehirliler sergi alanlarına da büyük ilgi gösteriyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:06 Kaynak: İHA
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