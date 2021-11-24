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PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE

24.11.2021 14:22

TRABZON Havalimanı'nda 3 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılan, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alanda, gövde ve kanat montajı tamamlandı.

TRABZON Havalimanı'nda 3 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılan, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alanda, gövde ve kanat montajı tamamlandı. Çevresi havalimanı konseptinde düzenlenecek uçak, gelecek yıl hizmete alınacak.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi. Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR ile Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı.

'PİDE SALONU' OLUYOR

Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülmek üzere ilçe girişindeki çay bahçesi alanına özel ekiple taşındı. Vinçle yüklendiği TIR'la Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledilen uçağın, 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alanda gövde ve kanat montajı işlemleri tamamlandı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığında, boyama işlemi süren 'uçak pide salonu?, dekorasyon ve çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla gelecek yıl hizmete girecek.

ÇEVRESİNE HAVALİMANI KONSEPTİ

Taşınma operasyonu sonrası 4 teknisyen ve 15 işçinin hummalı çalışmalarıyla parçaların birleştirilip, tekerlerinin monte edildiği uçağın çevresinde de havaalanı konsepti oluşturulması planlanıyor. Beton kalıplardan oluşturulan platform üzerine yerleştirilen ve merdivenin yanı sıra engelli ve yaşlılar için de asansör sistemi dizayn edilecek uçak çevresine sembolik gözetleme kulesi de inşa edilecek.

'UÇAK GÖRÜNÜMÜNE GETİREBİLDİK'

Girişimci Abdulkadir Bektaş, sürecin çok meşakkatli ilerlediğini belirterek, 'Temel Şükrü Yılmaz, Zafer Celap arkadaşlarımla 3 girişimciyiz. Projeye başladığımızda uçak tamamen hurda haldeydi. Uçak gibi görünmüyordu bile. Biz uçağı atıl bir şekilde bırakılan alandan aldık buraya özel bir ekiple taşıdık. Uçağı ancak uçak görünümüne getirebildik. Çok meşakkatli bir süreç oldu. Şimdi idari binamızın da yerini açtık. Fırınlarımız ve yönetim ofisimiz uçak dışında olacak. Yolumuz uzun ve zor ama yaz aylarının ortalarına doğru Allah nasip ederse projeyi tamamlamayı planlıyoruz' dedi.

FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜ

Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürülmüştü.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE

Trabzon Havalimanı, Boeing 737, Trabzon, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, 'PİDE SALONU'NA DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ YENİ YERİNDE - Son Dakika
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