Pitbullar koyun ağılına saldırdı, ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
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Pitbullar koyun ağılına saldırdı, ortalık kan gölüne döndü

27.05.2023 14:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan koyun ağılına giren 2 pitbull, çok sayıda keçi ve koyunu yaraladı. Sahiplerinin gelmesiyle pitbulların elinden kurtulan keçi ve koyunlardan 1 tanesi hemen kesilirken, diğerlerinin kesilip kesilmeyeceğine veteriner karar verecek.

Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde koyun ve keçilerinin bulunduğu ağıla gelen Hasan Ali Yiğit kötü bir sürprizle karşılaştı. Ağıldaki hayvanlarının kaçıştıklarını gören Hasan Ali Yiğit, içeride 2 tane iri yapılı siyah pitbull cinsi köpeği görünce ağılın kapısını açtı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜLER

Ağılın kapısının açılmasıyla birlikte birçoğu kanlar içerisinde tüm keçi ve koyunlar korkuyla ağıldan dışarı kaçtı. Koyun ve keçilerle birlikte pitbullardan bir tanesi de ağıldan dışarı çıkarken, diğer pitbull çıkmadan ağılın kapısını kapattı. Keçi ve koyunların sahibi Hasan Ali Yiğit, hayvanlarını güvenceye aldıktan sonra hemen polis, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tarım İlçe Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri gelirken, barınağın dışındaki ve içerisindeki pitbullar kısa sürede yakalanarak barınağa ait araçla hayvan barınağına götürüldü.

Pitbullar Manavgat'ta Koyun Ağılına Saldırdı

İKİSİNDE DE ÇİP YOK

Görevlilerin cihazla yaptığı kontrollerde pitbulların her ikisinde de çip olmadığı belirlenirken, çip olmadığı için kime ait olduğu da belirlenemedi.

Pitbullar Manavgat'ta Koyun Ağılına Saldırdı

"KORKU İÇİNDE KAÇIŞTILAR"

Sabah koyun ve keçilere bakmak için geldiğinde, ağıldaki hayvanların korku içerisinde kaçıştığını belirten Hasan Ali Yiğit, "Koyun ve keçilerin arasında 2 tane iri siyah pitbull olduğunu, hayvanlarımın tuttuğu yerini parçaladığını gördüm. Hemen ağılın kapısını açtım. Hayvanlar korku içerisinde ağıldan dışarı kaçıştı. Bu sırada pitbullardan bir tanesi de dışarı çıkıp ağılın arka kısmına geçti. Diğeri içeride iken kapıyı kapattım. Hemen yetkililere haber verdim" dedi.

Pitbullar Manavgat'ta Koyun Ağılına Saldırdı
Kaynak: İHA
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Ali Yiğit, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbullar koyun ağılına saldırdı, ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika


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