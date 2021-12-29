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Pitbullun saldırdığı Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi - Son Dakika

Pitbullun saldırdığı Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi

29.12.2021 18:46

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, tedavisi sürecinde ise sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye, dün akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Servise alınıp uyandırılan Asiye'nin, durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin deva ettiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan merkez laboratuvarı ve turunçgil köşesinin açılışında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"HAYATİ RİSKİ EKARTE ETTİK"

Tedavinin devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Enfeksiyon bulguları istediğimiz düzeye azalırsa birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor. Çünkü bizim hedefimiz Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma kazandırmak. Şu ana kadar dokularını onardık. Hayati riskini ekarte ettik. 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor" dedi.

İki Pitbull'un ağır yaraladığı Asiye Ateş uyandırıldı! Doku nakli sonrası durumunun iyiye gittiği belirtildi

YÜZÜNDE SİNİR GEÇTİĞİ NOKTA HASAR GÖRMÜŞ

Asiye'nin işitme kaybı ve yüz felci ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, henüz detaylı muayene edilemediğini belirterek şöyle konuştu: "Yüzünde sinirin geçtiği nokta hasar görmüş. Ancak şu aşamada çok bir şey söylemek doğru değil. Net muayene edilemedi. Muayene edilince daha iyi bilgi alacağız. Yüz felci ihtimali var ise, ki olma ihtimali var, ona göre ameliyatlar da yapılacak. İşitme kaybı da aynı şekilde birkaç gün içinde netleşecek. Daha sonrasında rehabilitasyon süreci başlayacak."

İki Pitbull'un ağır yaraladığı Asiye Ateş uyandırıldı! Doku nakli sonrası durumunun iyiye gittiği belirtildi

GENEL SAĞLIK DURUMU BEKLENENDEN İYİ

Asiye'nin saçlı derisindeki saç eksikliğinin giderilmesi için ameliyatların da söz konusu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin şokta olduğunu, yaşadığı şeyin kolay olmadığını söyledi. Anne ve babasıyla birlikte olmasından memnun olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin genel sağlık durumunun beklenenden iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Özlenen Özkan, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbullun saldırdığı Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbullun saldırdığı Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi - Son Dakika
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