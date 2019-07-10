Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda gün ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.
Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 288,62 puan değer kazandı. Dün 96.811,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 96.840,62 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.270,98 puanı, en yüksek 97.235,46 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 136'sı yükseldi, 199'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Akbank ve Kardemir (D) oldu.
Altının onsu 1.395,87 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,37, bileşik getirisi yüzde 19,21 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,2486, dolar/yen paritesi 108,89 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7460 liradan, avro 6,4510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.395,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,65 dolardan işlem görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir İBB'den yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:38:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gün ortası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]