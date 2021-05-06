Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,73 puan artarak 1.427,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,07 puan ve yüzde 0,22 kazanımla 1.423,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.422,56, en yüksek 1.434,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 1.427,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,25 puan ve yüzde 1,03 yükselişle 1.492,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 54'ü geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.813,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.813,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazançla 478 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3004 lira, satışta 8,3336 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3342 lira, satışta 8,3676 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2053, sterlin/dolar paritesi 1,3876, dolar/yen paritesi de 109,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,27 düşüşle 68,30 dolardan işlem görüyor.