Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri\'de ele geçirildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde satışa sunulmak üzere hazırlanan yüklü miktarda at etinin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskında yüzlerce kilo eti ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde bulunan at etleri tespit edildi.

306 KİLO AT ETİ

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 306 kilo at eti ele geçirilirken, ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, yarın adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.