Pizza Atölyesi Kapadokya\'da

21.01.2026 14:59
Şahin Çiftçi, KÜN'de öğrencilerle uygulamalı pizza eğitimi gerçekleştirdi.

2016 Almanya Pizza Şampiyonu ve diplomalı eğitmen Şahin Çiftçi, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçhisar Sanat Yerleşkesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle uygulamalı pizza eğitimi gerçekleştirdi.

KÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Pizza Workshop, yoğun katılımla ve keyifli bir atölye atmosferinde yapıldı. Öğrenciler, ödüllü bir şefle aynı tezgahta çalışarak pizza yapım sürecini hamurdan fırına kadar uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Workshop boyunca Şahin Çiftçi, pizza yapımının tüm aşamalarını mutfakta birebir uygulayarak anlattı. Eğitimde biga (ön hamur) metodu, direkt hamur metodu ve ekşi mayalı hamur yapımı, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanarak karşılaştırmalı şekilde ele alındı. Hamurun yoğrulması, mayalanma süreci ve doğru kıvamın yakalanması, yapılan uygulamalar üzerinden adım adım gösterildi. Hamur şekillendirme teknikleri ile sos ve peynir kullanımında denge konuları, ortaya çıkan pizzalar üzerinden aktarıldı. Fırın sıcaklığı, fırın türü ve pişirme süresinin pizzanın dokusu ve aroması üzerindeki etkisi ise uygulamalı örneklerle değerlendirildi. Mutfakta oluşan tempo ve fırından çıkan pizzalar, atölyeye dinamik ve iştah açıcı bir atmosfer kazandırdı.

Teorik bilginin uygulamayla birleştiği Pizza Workshop'ta, öğrenciler ustasından öğrenme imkanı bulurken; farklı hamur tekniklerinin karşılaştırmalı olarak uygulanması, öğrencilerin teknik farkındalıklarını artırdı. Atölye çalışmasının, öğrencilerin profesyonel mutfak pratiği kazanmasına ve doğru karar verme becerilerinin gelişmesine önemli katkı sunduğu ifade edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

