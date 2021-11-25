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Son dakika gündem: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

25.11.2021 10:55

Son dakika gündem haberi: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

Fatih POYRAZ/ ANKARA, -


Son dakika gündem: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

kandil, Gara, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MİT'ten Kandil ve Gara'da operasyon; 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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