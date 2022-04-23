DİJİTAL KAZIMA İLE DELİLLENDİRME ÇALIŞMASI

Edinilen bilgilere göre; şüphelilerin emniyette gözaltında bulunduğu 12 günlük sürede, oluşturulan özel ekipler tarafından soruşturma kapsamında delillendirme çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda terörle mücadele uzmanlarınca, elde edilen dijital materyaller üzerinde dijital kazıma yöntemiyle çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda örgütsel doküman, listeler, dekontlar, fotoğraflar, videolar ve veriler geri getirilirken, bunlar üzerinde yapılan incelemelerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma içerikleri, terörist başı ve örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ile şüphelilerin; etkisiz hale getirilen veya örgüt mensubu olmaları nedeniyle cezaevinde olanların ailelerine yapılan para transferlerine ilişkin dokümanlar, dekontlar ve faturalar tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EĞİTİMİNE KATILMIŞAyrıca Ankara TEM Şube Müdürlüğünde şüphelilerin birbirleri ile çelişkili beyanlar verdikleri, örgütsel para trafiklerine ilişkin tespitlere rağmen buna ilişkin sorulara 'hatırlayamıyorum' gibi cevaplar verdikleri belirtildi. Şüphelilerin HTS ve teknik analizler ile tespit edilen örgütsel buluşmalarına ilişkin sorulara da aynı şekilde cevap verdiği, bir kısmının ise susma hakkını kullandığı, Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün sözde eğitimine katıldığı fotoğrafı sorulan şüphelinin susma hakkını kullandığı belirtildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına ve örgütün ekonomik/mali alan yapılanmasında görev alan üst düzey örgüt mensuplarının ve para hareketlerinin deşifresine yönelik istihbari çalışmalar sonucu Ankara merkezli 13 ilde 91 şüpheliye yönelik operasyonda 48 kişi gözaltına alınmıştı. '6415 terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek', '5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek', 'TCK 282 suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna iştirak etmek', 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 98 klasör evrakla birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.