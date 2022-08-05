Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

05.08.2022 14:12
Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahıs, müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahıs, müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu çerçevesinde, 05 Ağustos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ağrı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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