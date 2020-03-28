PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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