Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristin Cenazesine Katılan Muhtar, Görevden Alındı

PKK'lı Teröristin Cenazesine Katılan Muhtar, Görevden Alındı

6 dakika önce

BATMAN'da, PKK'lı teröristin cenazesine katılan ve hakkında soruşturma açılan merkez Raman Mahallesi muhtarı S.A., Valilik tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

PKK'lı Teröristin Cenazesine Katılan Muhtar, Görevden Alındı, System.String[]
BATMAN'da, PKK'lı teröristin cenazesine katılan ve hakkında soruşturma açılan merkez Raman Mahallesi muhtarı S.A., Valilik tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

PKK'lı teröristin cenazesine katılan Raman Mahallesi muhtarı S.A., görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı S.A., bölücü terör örgütü mensubuna ait bir şahsın cenazesinin ailesine teslimi ve defin işlemlerine aktif olarak katılması ve buradaki fiilleri nedeniyle, adli ve idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Yürüttüğü görevin hassasiyeti nedeniyle ilimiz merkez Raman Mahallesi muhtarı hakkında nihai karar verilinceye kadar valiliğimizce geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış olup, Raman Mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere ihtiyar heyeti azası Ramazan Bingöl görevlendirilmiştir" denildi. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şike Sürecinin Olay Kalecisi Sefer Hakan Olgun, Muhtar Adayı Oldu Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi 773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:47:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'lı Teröristin Cenazesine Katılan Muhtar, Görevden Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]