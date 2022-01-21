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PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu - Son Dakika

PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu

21.01.2022 11:38
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, itirafçı olan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını istedi, duruşma sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö'nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004'e kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün, ardından Suriye'de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği iddia edildi. 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polisin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Lemiye H.Ö. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İTİRAF ETTİİtirafçı olan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Sanık Lemiye H.Ö., hava şartları nedeniyle duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulundu. İtirafçı sanık Lemiye Ö.H. ilk duruşmada örgüte katılma sürecini anlatarak, "Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999'da Afrin'e gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandil'de 'tim komutanlığı' görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşıyla evliyim" dedi.'LAR KADINLAR GÜNÜNE AİT'Örgütsel fotoğrafları olduğu iddiaları hakkında da savunma yapan sanık Lemiye H.Ö., "Söz konusu kıyafetler yöremize ait kıyafetlerdir. Fotoğraflar da 'Kadınlar Günü'nde çekmiş olduğumuz fotoğraflardır" demişti.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Lemiye H.Ö. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.


PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu
PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu
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Kayseri, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu - Son Dakika


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