Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu
Son Dakika Güncel PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu - Son Dakika

PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu, System.String[]

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Yoğurt'un cenazesi, ilçedeki İbni Sina Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Yoğurt'un yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, 3. Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile kurum amirleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar, sloganlarla teröre tepki gösterdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, evli ve 9 çocuk babası Halil Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de...
Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:54:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]