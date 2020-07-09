Plaj voleybolunda iki alt yaş kategorisinde Avrupa şampiyonaları İzmir'de yapılacak

2020 CEV 18 ve 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonaları eylül ayında İzmir'in Selçuk ilçesinde yapılacak.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı yazılı açıklamada, Pamucak Sahili'nin kullanılabilir hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası'nın Selçuk'ta gerçekleştirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptıkları görüşmelerin olumlu netice verdiğini bildiren Sengel, "Pandemi ile ilgili herhangi bir risk bulunmaması durumunda 2020 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Pamucak Sahili'nde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Sengel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Türkiye Yelken Federasyonu ile Pamucak'ta fizibilite çalışmaları yaptıklarını, normalleşmeyle sahilin yelkencilerin de yeni adresi olacağına ilişkin umutlu olduklarını kaydetti.

2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 16-20 Eylül, 18 yaş altı şampiyonası ise 23-27 Eylül'de yapılacak.