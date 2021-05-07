Plaj voleybolunda olimpiyat elemeleri ikinci tur maçları İzmir'de devam ediyor

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu maçları, ikinci gün mücadeleleriyle sürüyor.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilileri, eleme maçlarından yarı finale kalamadı. Türk temsilcileri, yarın beşincilik için mücadele edecek.

Erkeklerde ise Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu- Selçuk Şekerci ikilileri, ilk maçlarında Litvanya ekiplerini yendi.

Organizasyonda 9 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarının ardından Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran'da

Hollanda'da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak.