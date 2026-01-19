Brezilya'da bir plajda yaşanan olay kamuoyunda tepki topladı. Bir çiftin, çocukların da bulunduğu alanda sergilediği uygunsuz davranışlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, plajda bulunan diğer vatandaşların ve çocukların varlığına rağmen çiftin davranışlarını sürdürdüğü görüldü. Dakikalarca devam eden olay çevrede bulunanların tepkisine neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çifte müdahale ederek durumu sonlandırdı.
Son Dakika › Yaşam › Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)