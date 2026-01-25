Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı - Son Dakika
Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
25.01.2026 17:06
Ankra'nın Polatlı ilçesinde 'uçak düşmesi' ihbarı üzerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, özel bir firmaya ait dronun test uçuşu sırasında kaza yaptığı belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'uçak düşmesi' ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Yapılan incelemede olayın özel bir firmaya ait dron kazası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı'nın Çimenceğiz köyü ile Yağmurbaba köyü arasındaki bölgeden 'uçak düşmesi' ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

UÇAK DÜŞTÜ İDDİASI PANİK YARATTI

Yapılan kontrollerde, düşen hava aracının özel bir firmaya ait bir dron olduğu ve test uçuşu sırasında kaza yaptığı tespit edildi.

GERÇEK EKİPLER BÖLGEYE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ekipler olay yerine ulaştığında, firma yetkililerinin drona ait parçaları topladığı ve enkazın olay yerinden kaldırıldığı belirtildi.

Ekipler, bölgede güvenlik ve kontrol çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

