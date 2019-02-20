Son Dakika Haberleri: Polatlı'daki Patlama

Polatlı'daki Patlama

26 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akar ve Şahin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:28 Kaynak: AA

Türkiye, Vasip Şahin, Polatlı, Politika
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