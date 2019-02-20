Polatlı'daki Patlama
26 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:28 Kaynak: AA
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