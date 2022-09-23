Son dakika haber... POLİS, CEZA KESMEK YERİNE KASK DAĞITTI - Son Dakika
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Son dakika haber... POLİS, CEZA KESMEK YERİNE KASK DAĞITTI

23.09.2022 17:39

Son dakika gündem haberi: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosikletlilere yönelik uygulamada kask kontrolü yapıldı. Meydanda durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine Keşan Belediyesi, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla alınan kasklar hediye edildi. Uygulamada ekipler, kask takan sürücülere teşekkür ederken, kaskı olmayan sürücülere de kask hediye etti. Durdurulan sürücülerin evraklarını kontrol eden trafik ekipleri, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birinin de kask takmak olduğunu belirtti.

'SÜRÜCÜLERE KASKIN ÖNEMİNİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR'

Uygulamaya katılan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, amaçlarının sürücülere kaskın önemini anlatmak olduğunu belirterek, 'Kaskın hayat kurtardığını, ölümlü kazaların birçoğunun kask takmamaktan kaynaklandığını, kaskın hayat kurtardığını sürücülere anlatmaya çalışıyoruz. Keşan'da motosiklet kullanımı gitgide yaygınlaşıyor. Şehir trafiğinde motosikletle gezmek daha kolay tabi. Onun içinde sürücülere kaskın önemini anlatmamız gerekiyor. Ana temelimiz kaskın hayat kurtardığını anlatabilmek. Kask kullanmayan sürücülere hem uyarı yapıyoruz hem de kask hediye ediyoruz' dedi.

'BİLİNÇLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan da Keşan Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde kaskın önemini belirtmek amacıyla bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Kasksız motosiklete binilmeyeceğini, eğer kasksız motosiklete binilirse trafikten menedileceğini sürücülere anlatıyoruz. Nasıl bir araçta emniyet kemeri, hava yastıkları var ise kaskta motosikletliler için aynı görevi taşıyor. Ceza yazmaktan ziyade bilinçli motosiklet sürücülerini arttırmak istiyoruz. Kaskı yoksa da birer tane kask hediye ediyoruz' diye konuştu.

Ceza yazılacağını sanan bazı sürücüler ise güzel bir uygulama yapıldığını kaydederek, bundan sonra kask takacaklarını belirtip ekiplere teşekkür etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... POLİS, CEZA KESMEK YERİNE KASK DAĞITTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... POLİS, CEZA KESMEK YERİNE KASK DAĞITTI - Son Dakika
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