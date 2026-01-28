Polis Hakkında Ceza Davası Açılmadı - Son Dakika
Polis Hakkında Ceza Davası Açılmadı

28.01.2026 13:17
ABD'de gözaltında ölen Gigliotti'nin polis memurları hakkında dava açıılmayacağı açıklandı.

ABD'de geçen yıl 1 kişinin gözaltına alınırken hayatını kaybetmesine ilişkin açılan soruşturmada, olayda adı geçen 7 polis memuru hakkında ceza davası açılmayacağı bildirildi.

ABC News'in haberine göre Essex Bölge Savcısı Paul Tucker, Temmuz 2025'te Boston kentinde Francis Gigliotti'nin öldürülmesi hakkındaki soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Tucker, yapılan otopside Gigliotti'nin burnu, boğazı ve boynunda yaralanma saptanmadığını, Gigliotti'nin kolları ve bacaklarında morluklar tespit edildiğini belirtti.

Gigliotti'nin olayda yaklaşık 2,2 dakika yerde tutulduğunu kaydeden Tucker, tepkisiz hale gelmesiyle polis memurlarının kalp masajı dahil tıbbi destek verdiğini ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini ifade etti.

Tucker, Gigliotti'nin ölüm sebebini "kokain ve etanolün birleşik etkisiyle akut zehirlenme yaşayan bir kişinin yerde etkisiz hale getirilirken oluşan kalp ritim bozukluğu" olduğunu söyledi.

Olayın, yasaların ve uzman görüşlerinin detaylı incelendiğini dile getiren Tucker, soruşturmada adı geçen 7 polis memuru hakkında ceza davası açılmayacağını bildirdi.

Gözaltı ve ölüm

Olaya ilişkin video kayıtlarında, caddede yürürken "garip davranışlar sergilediği" iddia edilen Gigliotti'nin polis memurlarıyla konuşması sonrası kaçarak bir restorana girmeye çalıştığı görülmüştü.

Yakalanıp yere yatırılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılırken yardım çağrısı yaptığı duyulan 43 yaşındaki Gigliotti, polisin gözaltına aldığı sırada bilincini yitirerek hayatını kaybetmişti.

Olayda polis memurlarının vücut kameraları takmadığı saptanmıştı.

Görgü tanıkları, gözaltı sırasında birkaç polis memurunun Gigliotti'yi yüzüstü yere yatırdığı ve Gigliotti'nin de bağırdığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

