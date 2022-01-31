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Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı - Son Dakika

Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı

31.01.2022 20:55

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis tarafından engellendiği ileri sürüldü. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Oluşan kalabalık yüzünden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstiklal Caddesi'nde çekilen bir video, sosyal medya platformlarında paylaşılınca gündeme oturdu. Yayınlanan video ile cadde üzerinde Kürtçe şarkılar söyleyerek parasını kazanan sokak sanatçılarının engellendiği iddia edildi.

ŞARKIYI TAMAMLAYAMADILAR

Twitter'da kısa sürede gündem olan videoda bir grup gencin İstiklal Caddesi üzerinde Kürtçe şarkılar söylediği görülüyor. Kalabalık insan topluluğu tarafından izlenen gençlerin performansı, iki polisin araya girmesiyle yarıda kesiliyor. Bir süre gruptaki gençlerle konuşan polislerin, gençlerin müzik yapmasını engellediği öne sürüldü.

EMNİYET: KÜRTÇENİN YASAK OLDUĞUNA İLİŞKİN ALGI OLUŞTURULMASI KABUL EDİLEMEZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada müdahalenin Kürtçe müzik çalındığı için değil ambulans ve tramvay geçişlerinin engellendiği gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Son Dakika Güncel Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı - Son Dakika
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