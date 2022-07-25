Polis kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika
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Polis kaçakçılara geçit vermiyor

25.07.2022 22:53
Polis kaçakçılara geçit vermiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir iş yeri ve ikamete yaptığı operasyonda 439 bin dal boş makaron, 56 bin 780 dal dolu makaron, 3 kompresör, 2 dolum makinası, 40 sökülmüş bandrol, 250 gram nargile tütünü, 20 elektronik sigara likiti, 58 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili F.Y. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika
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