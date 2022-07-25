Polis kaçakçılara geçit vermiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir iş yeri ve ikamete yaptığı operasyonda 439 bin dal boş makaron, 56 bin 780 dal dolu makaron, 3 kompresör, 2 dolum makinası, 40 sökülmüş bandrol, 250 gram nargile tütünü, 20 elektronik sigara likiti, 58 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili F.Y. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ