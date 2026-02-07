Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

07.02.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da araç muayene istasyonunda yaşanan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetti.

'20-30 KİŞİ DARBETMİŞ'

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin (45), olaya ilişkin konuştu. Keskin, eşinin pazartesi günü araç muayene istasyonuna gittiğini söyleyerek, "Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. 'Park lambam yanıyor' diyor. İçerideki görevi şahıslar 'Artık geçti, burada kamera kaydı vardı; ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez' diyerek, eşimi gönderiyorlar. Ama alay eder bir şekilde 'Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz' diyorlar. Eşim de 'Yetkili kimse yok mu' diye sorduğunda, 'Burada bir bayan mühendisi var, onunla görüşebilirsin' diye yönlendiriyorlar. Eşim bayanın yanına gidiyor, orada onunla konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20-30 kişi toplanıp eşimi darbetmeye başlıyorlar. Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışırken daha fazla darbedildiğini söyledi" diye konuştu.

'ARABAYI ÜZERİNE SÜRÜYOR'

Keskin, eşiyle bunları konuştuğunda bilincinin açık olduğunu aktararak, "Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor, 112'yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üstüne doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor. Sonra eşim 'Ne yapıyorsun' falan diye el kol hareketi yapıyor. Sonra eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsılıyor, düşmüyor, kendini toparlıyor. Tekrar eşimin üzerine yürüyorlar. Yani 3 ayrı olay var; ama 2'nci olayda yumruk darbesiyle eşim sarsılıyor. Ardından eşim tek başına arabasına atlayıp darp raporu almak için onkoloji hastanesine gidiyor" dedi.

'HAYALLERİMİZ YARIM KALDI'

Hastaneye gittikten sonra eşinin kendisini aradığını ifade eden Keskin, "'Ben hastanedeyim bir olay oldu darp raporu alacağım. Sen çocukları al' diyor. Sonra tomografinin sonucunu söylemek için tekrar görüştüğümüzde 'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Eşime, 'Melih ne oldu' diyorum; 'Kavga oldu, dayak yedim, 20-30 kişi üstüme saldırdı' dedi. Sonra hastaneye gittim. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını, ameliyattan çıktığında felç kalabileceğini, her türlü ihtimali söyledi. Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak 'Seni seviyorum, kedine iyi bak, çocuklarıma iyi bak' dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı. Hayallerimiz yarım kaldı. 2 çocuğum babasız kaldı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye darp raporu almaya gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Her şeyimiz yarım kaldı. Çok gençti, 44 yaşındaydı. 2 gün önce doğum günü vardı. Sadece yumruk atandan şikayetçi değilim zaten. Herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

'SABIKA KAYDI VARMIŞ'

Keskin, olayla ilgili sadece 1 kişinin tutuklandığını anlatarak, "Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istiyorum. Firma 'Bizim personelimiz değil, eski personelimiz' diyor. Hayır kendi personelleri. Sonuna kadar bu olayın arkasında olacağım. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışacağım. Bu personelin sabıka kaydı varmış. Avukatımız dosyayı inceledi. Savcılık dosyasını inceledi. Olaya karışan, darbeden 25-30 kişiyi şirket avukatları temsil ediyor. Adamı darbettikleri yetmiyormuş gibi gelip utanmadan bir de hepsi şikayetçi oluyorlar. Melih vefat edene kadar ne bir açıklama ne bir özür ne bir telefon hiçbir şey yok. Öldüğünde de artık işin ucu kendilerine de dokunacağını anladıkları zaman açıklama yapma gereği duyuyorlar. 20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor. Eşim sadece kendini koruma altına almaya çalışmış" dedi.

Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ankara, Kavga, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:38
Süper Lig’e koşuyorlar 5 atıp Amedspor’u liderlikten ettiler
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.