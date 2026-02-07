Polis Memuru M.O.K. Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle'de TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan olayda, polis memuru M.O.K.'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle'de bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru olan M.O.K.'nin daha sonradan hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yaralama olayıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheliler S.A. ve M.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, şüpheli Y.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."