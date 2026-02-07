Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.

Tunç, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara ilimizin Yenimahalle ilçesinde bulunan araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştır."