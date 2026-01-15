Polis Memuruna Kaldırım Nöbeti Açıklaması

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, trafik şubede görevli bir polis memurunun, amirleri tarafından kaldırım nöbeti tutturulması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan bahse konu polis memuru hakkında, görev yaptığı süre içerisinde vatandaşlarla iletişim ve polis-halk ilişkilerini olumsuz etkileyen şikayetler kapsamında idari değerlendirme yapılmış ve bu değerlendirme sonucunda görev yeri değişikliğine gidilmiş, akabinde, ilgili yargı kararının uygulanması neticesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde yeniden görevine başlatılmıştır. Personelimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 144. maddesi gereği Muğla Bulvarı üzerindeki araç yoğunluğu, ihbarlar ve Aydın Göz Hastanesi önündeki hatalı parklar ile Muğla Bulvarı bağlantı yollarında halen devam eden yol bakım ve onarım çalışmalardan kaynaklı meydana gelen trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla yaya devriye olarak görevlendirilmiştir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce gerekli görülen durumlarda, mevzuat hükümleri çerçevesinde trafik yoğunluğunun olduğu farklı güzergahlar üzerinde yaya ve motorize personel görevlendirilmesi yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN