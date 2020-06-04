Polis memurunu şehit eden sürücünün akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika

Polis memurunu şehit eden sürücünün akli dengesi yerinde çıktı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarpıp kaçtıktan sonra polis kontrol noktasında durmayarak, polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Polis memurunu şehit eden sürücünün akli dengesi yerinde çıktı, System.String[]

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarpıp kaçtıktan sonra polis kontrol noktasında durmayarak, polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019'da Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak yaraladı. Kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı Mevkii'ndeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürerek çarptı. Polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR TALEP ETTİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde ifadesi alınan sanık Seyit Çamran Kalaycı, "Arabayla polise çarpmışım, benim bundan başka söyleyecek sözüm yok" dedi. Sanık avukatı da, müvekkilinin olaydan önce farklı zamanlarda 3 kez 'paranoid şizofreni' tanısıyla tedavi gördüğünü, ancak son yattığı hastanede tedavisi tamamlanmadan taburcu edildiğini, bu nedenle müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını savundu. Sanık avukatı, Ankara Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, müvekkilinin yakalandıktan sonra alınan kan örneklerinde, uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı yönündeki raporu kabul etmediklerini, bununla birlikte, akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı rapor alınmasını talep etti.

RAPOR DOSYAYA GİRDİ

Mahkemenin talep ettiği rapor dava dosyasına girdi. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtilerek, "Muayene sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın bahse konu suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Seyit Çamran Kalaycı'nın 06/05/2019 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.


Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memurunu şehit eden sürücünün akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika

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