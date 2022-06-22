Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu - Son Dakika
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Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu

22.06.2022 13:38
Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu

RİZE Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 559 polis, düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

RİZE Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 559 polis, düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı. Okul dönem birincisi, gazi polis memuru Zekeriya Menemen'in oğlu Berkay Menemen, "Gazi polis memuru bir babanın oğlu olarak huzurunuza çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum" dedi.

Rize POMEM 27'nci dönem mezunları için tören düzenlendi. 8 aylık eğitimlerini tamamlayan 559 polis için Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Garnizon Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve il protokolü ile polislerin aileleri katıldı.

Rize POMEM'de dönem birincisi, 21 Kasım 2012'de, Muğla'nın Yatağan ilçesinde rutin kontrol ve uygulama sırasında alkollü sürücünün 'dur' ihtarına uymayıp, aracı üzerine sürmesi ile gazi olan polis memuru Zekeriya Menemen'in oğlu Berkay Menemen oldu. Törende konuşan Menemen, "Gazi polis memuru bir babanın oğlu olarak huzurunuza çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kasım 2021'de yurdumuzun çeşitli yerlerinden bu kutsal yuvaya katılan bizler, disiplinin mesleğin temeli olduğunu silah ve kader arkadaşlığının olmazsa olmaz önemini, vatan sevgisinin ne kadar şerefli bir his olduğunu öğrendik" dedi.Berkay Menemen, konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Konuşmaların ardından mezunlar, yemin ederek kep fırlattı. Tören sonunda ise polisler, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini paylaştı. Törende bazı polisler ve yakınları, gözyaşı döktü.


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Kaynak: DHA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu - Son Dakika

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