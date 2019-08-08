Son Dakika Haberleri: Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi
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Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

1 saat önce

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdiADANA - Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi
ADANA - Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.
Olay, Seyhan İlçesi Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda polis noktasının 15 metre yakınına bırakılan şüpheli çantayı fark eden güvenlikler durumu nokta polisine bildirdi. Otogar polisi bomba olma olasılığına karşılık olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Çantanın bulunduğu 30 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekildi. Otogar güvenliği ile polis güçleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya yerleştirdiği fünye ile kontrollü patlamaya gerçekleştirdi.
Kontrollü patlamanın ardından bomba imha uzmanı çantanın boş olduğu tespit etti. Kısa süreli panik ardından çevredeki vatandaş rahat bir nefes aldı.
Adana Merkez, Seyhan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
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